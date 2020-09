Nova Sposa tasarımcısı Derya Demir: “Gösterişli gelinliklerin yerini özgür modeller aldı”

Nova Sposa kurucusu ve tasarımcısı Derya Demir, pandemi sürecinin gelinlik tercihlerini de etkilediğini belirterek, “Gelinler daha sade ve rahat gelinlikler tercih ediyor. Çünkü korona virüs nedeniyle daha küçük organizasyonlar tercih edilmek zorunda kaldı. Gösterişli gelinliklerin yerini özgür modeller aldı” dedi.

Korona virüsün, hayatın her alanında olduğu gibi düğün ve nişan organizasyonlarını da büyük oranda da etkilediğine dikkat çeken Derya Demir, pandemi nedeniyle gelinlerin tercihlerinde de değişikler yaşandığını anlattı. Demir “Korona virüs, gözlemlerimize ve birçok ünlü tasarımcıya göre gelinlik modellerinde ve hazır giyim sektöründe, tasarımlarda ortaya çıkan iki ana tema var. Birincisi, gelinler daha sade ve rahat gelinlikler tercih ediyor. Çünkü korona virüs nedeniyle daha küçük organizasyonlar tercih edilmek zorunda kaldı. Gösterişli gelinliklerin yerini özgür modeller aldı. İkincisi ise gelinler mevcut iklimden bağımsız olarak kendilerini gerçekten özel hissettiren modeller tercih ediyor. Gelinlik tercihlerinde hava koşullarının önemi kalmadı gibi görünüyor. Artık tasarımcılar, tasarımlarında bu kriterlere dikkat ediyor” dedi.

Demir, korona virüs nedeniyle düğünlerin ertelenmek zorunda kaldığı ya da alınan önlemler gereği birçok kural uygulandığı bu dönem için gelinlere tavsiyelerde bulundu. “Öncelikle düğün tarihinizi ertelenme riskini göze alarak almalısınız. Gelinlik seçiminde de her mevsime uygun bir gelinlik modeli seçmeniz daha uygun olacaktır. Düğün organizasyon mekanınız belli ise mekana uygun bir gelinlik modeli seçmeniz gerekebilir. Korona virüs nedeniyle mağazalarda yoğunluk oluşturmamak adına randevulu hizmet verilmektedir. Gelinlik seçimi için mutlaka öncesinde randevu almanız gerekmektedir”

Nova Sposa mağazalarında sadece gelinlik değil nikah elbisesi, dış çekim elbisesi ve nişan elbisesi de tasarlayan Derya Demir “2021 sezonu için heyecanla hazırladığımız tasarımlarımızda sadece gelinlik değil, gelinlerin tüm özel elbiselerini tasarlıyoruz. Evde nişan töreni için bile tasarımlarımız mevcut” dedi.

Yurt içi satışlarının yanı sıra yurt dışında da birçok noktaya tasarımlarını ulaştıran Derya Demir “Ulaşılabilir lüx kavramını yerinde ve doğru ilkelerle benimseyerek, tasarımlarımızı heyecanla hazırlıyoruz. 2021 yılında da yeni tasarımlarımızla gelinlerimizin hayallerini gerçekleştireceğiz. Pandeminin etkisini sürdürdüğü bu dönemde gelinlerimizin ve çalışanlarımız sağlığı için gerekli hijyen önlemlerini hassasiyetle alıyoruz. Öncelik her zaman müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığıdır” dedi.