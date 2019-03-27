Novak Djokovic'ten Miami Açık'a erken veda

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 4. turda Roberto Bautista Agut'a 2-1 yenilerek elendi. ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 4. tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 22 numaralı seribaşı İspanyol Bautista Agut karşılaştı.
Djokovic, ilk seti 6-1 kazanmasına rağmen sonraki setlerde oyun üstünlüğünü kaybetti. Diğer setleri 7-5 ve 6-3 ile hanesine yazdıran Bautista Agut, 2 saat 29 dakika süren maçtan 2-1 galip ayrıldı. İspanyol tenisçi, çeyrek finalde turnuvanın son şampiyonu 7 numaralı seribaşı ABD'li John Isner ile eşleşti. Daha önce 6 şampiyonluk yaşadığı Miami Açık'a 4. turda veda eden Djokovic ise bu ay katıldığı Indian Wells'te de 3. turu geçememişti.
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