Novartis İlaç, "görme engelsiz marka" olma yolunda ilerliyor

İSTANBUL (AA) - Novartis İlaç, görme engelli bireylerin sağlık hizmetlerinde yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için BlindLook’la iş birliği yaptı.

Novartis İlaç açıklamasına göre, şirket hayata geçirdiği “İçimizdeki Özel Yetenekler” projesiyle sosyal sorumluluk, iş hayatında çeşitlilik ve dahil etme kapsamında engelsiz yaşamı destekliyor.

İçimizdeki Özel Yetenekler projesi çatısı altında şirket içi ve dışında, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve üniversiteler gibi paydaşlarla çok sayıda etkinlik ve uygulama hayata geçiren şirket, proje kapsamında konumlandırdığı “Yaşasın Engelsiz Sağlık” inisiyatifiyle görme engellilere yönelik teknolojiler geliştiren Türkiye merkezli sosyal girişim BlindLook’la iş birliği yaparak EyeBrand sertifikalı “görme engelsiz marka” olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

Görme engelli bireylerin Novartis İlaç’ın sunduğu tedavileri daha iyi anlayabilmesi ve ürün bilgilerine arada üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan ulaşabilmeleri için başlatılan BlindLook iş birliği, üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, her kademeden tüm Novartis İlaç çalışanlarına zihinlerdeki engelleri dönüştürmek üzere “engellilik” kavramı üzerine eğitimler verilecek.

İkinci aşamada, özellikle görme engelli bireylerle iletişimde olan departmanlara bu alanda yeni projeler geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünde derinlemesine uygulamaların yer alacağı eğitimler düzenlenecek. Projenin son aşamasında ise, Novartis İlaç’ın 100’den fazla ürününün kullanım talimatları BlindLook tarafından geliştirilen sesli simülasyon teknolojisi kullanılarak seslendirilecek. Proje tamamlandıktan sonra Novartis İlaç, Türkiye’de EyeBrand sertifikasını alan ilk ilaç firması olacak.

- "Hayata geçirdiğimiz projelerle sektörümüze ilham veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Avinash Potnis, engelsiz yaşamı desteklemek üzere önümüzdeki yıl da birçok proje hayata geçireceklerini belirtti.

Potnis, "Erişilebilirlik, herhangi bir ürün, hizmet veya teknolojinin engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade ediyor. Başka bir deyişle, bizi çevreleyen dünyayla ‘mevcut halimizle’ bağlantı kurabilmemiz anlamına geliyor. Novartis İlaç olarak insan odaklı yaklaşımımızla toplumun her kesimi tarafından erişilebilir tedaviler geliştirmek üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Novartis kültürünün vazgeçilmez parçası olan "kurumsal vatandaşlık" ve "sosyal sorumluluk" bilinciyle, faaliyet gösterdiği her alanda "sorumlu ve iyi vatandaş" olma hedefiyle hareket ettiklerini kaydeden Potnis, şunları kaydetti:

"Engelsiz yaşamı desteklemek ve daha geniş kitleler tarafından erişilebilir olmak üzere hayata geçirdiğimiz projelerle sektörümüze ilham veriyoruz. Bu doğrultuda, görme engelli bireylerin üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan, ürünlerimizin bilgilerine doğrudan ve kolayca erişebilmeleri için BlindLook ile çok anlamlı bir iş birliğine imza attık. EyeBrand sertifikamızı alarak "görme engelsiz marka" olmak üzere başlattığımız proje kapsamında ilaç sektöründe engelsiz yaşamı destekleme hareketine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Sorumluluk alan, toplumdan aldığını topluma veren, toplumun ihtiyaçlarını takip edip en doğru çözümü uygulayan global bir ilaç firması olarak çeşitlilik ve dahil etme kapsamında güçlü iş birlikleriyle fark yaratan projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Novartis Grup Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü Dr. Senay Kızılkaya ise çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına çok önem verdiklerini ifade etti.

Kızılkaya, "Bu doğrultuda, her bireyin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunuyor ve çalışanlarımızın benzersiz kimliklerini kucaklıyoruz. Engelsiz yaşama destek olmak Novartis kültürü için büyük önem taşıyor. Farklı yetkinliklere sahip her bireyin hem şirketimiz hem de toplum için eşsiz birer değer olduğunu biliyoruz. Şirket olarak bugüne dek engellilik alanında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla pek çok proje hayata geçirdik.

İçimizdeki Özel Yetenekler projesi kapsamında EyeBrand sertifikamızı alarak ‘görme engelsiz marka’ olmak üzere çıktığımız bu yolculuğu da bu projelerin en önemlilerinden biri olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda, teknolojinin gücüyle tedavilerimizi görme engelli bireyler için erişilebilir kılarak, eşit ve engelsiz bir dünyayı desteklemeyi hedefliyoruz. Bu yolculukta Novartis çalışanları olarak hep birlikte zihinlerdeki engelleri kaldırmak ve engelli bireylerin toplumsal hayattaki yerini ve katılımını daha da artırmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

