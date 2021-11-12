Novartis İlaç “Kadın Çalışanlar için Türkiye’nin Harika İş Yeri’’ seçildi

İSTANBUL(AA) - Türkiye’de insan kaynaklarına yaptığı yatırımlar ve İK uygulamalarıyla dikkati çeken Novartis İlaç, kurum kültürü oluşturulması alanında danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunan Great Place to Work tarafından düzenlenen 2021 yılının Türkiye’nin Kadın için Harika İş Yerleri sıralamasında 250-500 çalışan sayısı olan şirketler kategorisinde “Kadın Çalışanlar için Harika İş Yeri” 1.’lik ödülüne layık görüldü.

Novartis ilaç'tan yapılan açıklamaya göre, 3 yıldır “Kadın Çalışanlar için Harika İş Yeri” seçilen Novartis İlaç, aldığı bu ödülle insan kaynakları alanında kadın çalışanların desteklenmesine yönelik gerçekleştirdiği uygulamalardaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Senay Kızılkaya, Novartis İlaç olarak kadınların iş hayatındaki yerine çok önem verdiklerini belirterek, “Aldığımız bu ödül, cinsiyet ayrımı yapmaksızın iş ve özel hayat entegrasyonuna ve kadın liderliği alanlarına yaptığımız yatırımların en büyük göstergesidir. Kadın çalışanlarımızı her alanda ve her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Yönetim ekibimizin yüzde 57’si kadınlardan oluşuyor. İşe, kültüre ve çalışma ortamına katkılarını çok önemsiyoruz.

Global ve lokal olarak üst yönetimde görev alması muhtemel kadın adaylar her yıl düzenlenen Organizasyonel Yetenek Toplantıları sürecinde değerlendiriliyor. Yetenekli kadın çalışanlarımız için özel olarak tasarlanmış gelişim planlarıyla onları bir sonraki pozisyona hazırlamak için çeşitli koçluk eğitimleri düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında yeni iş hayatına atılacak kadınlar için de çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Geleceğin kadın liderleri olacak kız öğrencilerimize kılavuzluk etme hedefiyle geçtiğimiz yıl Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) iş birliğiyle ‘Geleceğin İş Kadınlarını Destekliyoruz’ projesine imza attık. Kadınlara verdiğimiz destek her alanda artarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Novartis İlaç’ın bugünkü başarısında kadın çalışanların büyük rol oynadığını vurgulayan Kızılkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kadınlar olarak artık her alanda varız. Novartis İlaç’ta Satış Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü dahil birçok saha pozisyonu kadın çalışanlarımıza emanet. Saha ekibimizin kadın çalışan sayısı kadınların sahada da en az erkekler kadar başarılı olabileceğini gözler önüne seriyor. Onların bu başarısı bizi gururlandırıyor. Güçlü kurum kültürümüzün temelini oluşturan yenilikçi uygulamalarımızla, çalışan kadınların iş hayatında anne olarak var olabilmelerini de çok önemsiyoruz.

Annelik destek programlarımız bu alanda yaptığımız çalışmaların başında geliyor. Kadın çalışanlarımıza özel esnek doğum izni uygulaması, esnek süt izni, hamilelik koçluğu, süt odası, lohusa ve yeni doğan desteği gibi pek çok uygulamamız bulunuyor. Bebekleri 18 aylık olana kadar tüm kadın çalışanlarımızın şehir dışı konaklamalı toplantılara masraflarını şirketimiz ödeyecek şekilde bebekleri ve refakatçileriyle beraber katılabiliyorlar. Bu yaklaşımımız çok beğeniliyor ve fark yaratıyor. Aldığımız ödüller de hem doğru yolda olduğumuzu gösteriyor hem de bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor."

