Novartis'ten koronavirüsten etkilenenler için 20 milyon dolarlık fon

İSTANBUL (AA) - Novartis, koronavirüs salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için 20 milyon dolarlık küresel fon oluşturdu.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri açıkladı. Bu önlemler arasında, dünyanın dört bir yanında Kovid-19 salgınından etkilenen toplulukları desteklemek için küresel bir fon oluşturulması ve sektörler arası Ar-Ge girişimine katılma kararı yer alıyor.

Novartis, COVID-19 Müdahale Fonu kapsamında, toplumların salgının yarattığı zorlukları yönetmesine yardımcı olmak ve halk sağlığı girişimlerini desteklemek için 20 milyon dolar tutarında hibe sağlayacak. Şirket, resmi kurumlarca oluşturulan taleplerin hızlı bir şekilde onaylanmasını ve dağıtılmasını sağlayacak.

COVID-19 Müdahale Fonu, "Ek sağlık personelinin finansmanı, ilaç ve tıbbi malzeme temin edilmesi dahil olmak üzere yerel ve ulusal sağlık altyapısının güçlendirilmesi, Kovid-19 ile ilgili veri toplama, sağlık hizmetlerinin uzaktan sağlanması ve önemli halk sağlığı bilgilerinin etkin bir şekilde yaygınlaştırılması için dijital platformların oluşturulması, salgına karşılık yeni toplum sağlığı programları oluşturulması veya geliştirilmesi" alanlarına odaklanarak sadece bunlarla sınırlı olmayan girişimler için mali hibeler sağlamaya çalışacak.