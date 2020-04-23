Nsakala Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
1 haftadır Beşiktaş'ın ciddi şekilde istediği konuşulan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forması giymiş şekilde üzerinde oynanmış bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.
UEFA'dan erteleme kararı
Burak Yılmaz'dan sert çıkış
Eskişehirspor camiasına acı haber
G.Saray'a gelen futbolcuya koronavirüs engeli
Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım
Hagi, Rangers'ta mutlu!
100 yıl önceki fotoğraf F.Bahçe Stadı'nda dalgalandı
Cengiz Ünder'den 23 Nisan hediyesi
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi
Cengiz Ünder için sürpriz takas hamlesi
Berke Özer'den teşekkür
Emre Kılınç'tan Galatasaray açıklaması!
Beşiktaş'tan flaş açıklama!
Futbolu yakından ilgilendiren öneri
Okuyucu Yorumları 1 yorum