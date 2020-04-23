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Nsakala Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın kendisine Beşiktaş forması giydirdiği fotoğrafı paylaştı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİRİLEN FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

1 haftadır Beşiktaş'ın ciddi şekilde istediği konuşulan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş forması giymiş şekilde üzerinde oynanmış bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş N’Sakala

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
heyecanlanan pek bir Beşiktaşlı görmedim ben de dahil :)
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