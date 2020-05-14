Kayserisporlu futbolcu Ntep Fransa'ya transfer oldu

Sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından transfer edilen ancak devre arasında kulüpten ayrılan Paul Georges Ntep, Fransa'ya transfer oldu.
Paul Georges Ntep, Fransa 2.Lig takımlarından Guingamp takımı ile anlaştı. 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat futbolcusu, sarı kırmızılı forma ile 1 Türkiye Kupası maçında, 5 de Süper Lig maçında görev yapmıştı.
(İHA)
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