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NTO yönetim kurulu pandeminin neden olduğu sorunlar ve çözümlerini görüştü

AYDIN HABERLERİ  | 20.05.2020 17:03 | Son Güncelleme

Nazilli Ticaret Odası (NTO) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, pandemi nedeni ile üyelerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda, “Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan Kovid-19 salgını nedeni ile üyelerimizden gelen sorunlar her platformda dile getirilmekte ve çözümü konusunda takibi yapılmaktadır.

NTO yönetim kurulu pandeminin neden olduğu sorunlar ve çözümlerini görüştü

Nazilli Ticaret Odası (NTO) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, pandemi nedeni ile üyelerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda, “Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan Kovid-19 salgını nedeni ile üyelerimizden gelen sorunlar her platformda dile getirilmekte ve çözümü konusunda takibi yapılmaktadır. Odamızın talepleri arasında ihracat yapan üyelerimizin yurt dışına ihraç edilmek üzere planlanmış çalışmaları ile gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin üretim ve satış işlemleri nedeni ile hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulması da bulunuyordu. Ticari faaliyetlerinin aksamaması adına bu sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına ilişkin olarak Aydın milletvekillerimize, Bakanlıkla gerekli görüşmeleri yaparak genelge çıkarılmasında yapmış oldukları katkı için üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

NTO yönetim kurulu pandeminin neden olduğu sorunlar ve çözümlerini görüştü

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