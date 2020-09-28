NTO’dan İzmir İtalyan Ticaret Odası’na ziyaret

Nazilli Ticaret Odası’na (NTO) kayıtlı üyelerin uluslararası ticaret konusundaki deneyimlerini arttırmak, yeni pazarlar bulmak ve ikili işbirliği imkanlarını geliştirmek için İtalyan Ticaret Odası’na ziyarette bulunuldu.

Her iki Odanın Yönetim Kurulu seviyesinde yapılan toplantıya Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Yönetim kurulu üyeleri Gökhan Yıldız ve Ali Aydın, Meclis üyesi Süleyman Gürbüz ile G.Koordinatör Eray Rüştü Taka katıldı. İtalyan Ticaret Odasını ise Başkan Pıetro Alba yönetim kurulu üyeleri Şahika Aşkıner, Enrıco Riccardo Alıbertı, Buket Kasalı, Erdal Kardaş ve Genel Sekreter Eren Alpar temsil etti.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Pıetro Alba öncelikle bu ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtip, Nazilli Ticaret Odası ile üyelerinin karşılıklı ticaretine yardımcı olma noktasında işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, “Nazilli Bölgesinden İtalya’ya İtalya’dan Nazilli’ye yapılacak ihracat ve ithalat imkanlarının arttırılması için NTO ile birlikte çalışmak isteriz. İtalyan Ticaret Odası olarak biz de NTO ile aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteriyoruz. Bölgesinin en büyük meslek kuruluşlarından biri olan NTO ile işbirliği yapmak bizim için de önemli bir tecrübe olacaktır. Pandemi süreci global ekonominin faaliyetlerini kısıtladı. Mevcut şartlar altında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu tür ortak çalışmalar bizim içinde motive edicidir” dedi.

“Nazilli Uzun Yaşam Köyü Projesi beğenildi”

Nazilli Ticaret Odası tarafından bölgeyle ilgili yapılan görsel sunum ilgi görürken, İtalyan Ticaret Odası yönetim kurulu özellikle Nazilli Uzun Yaşam Köyü projesini çok önemli bulduklarını, mutlaka hayata geçirilmesi gereken bir çalışma olarak gördüklerini ifade etti.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan yaptığı konuşmada, İtalyan Ticaret Odası yönetim kuruluna gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederek, “Bugün pandemi nedeniyle gecikmiş bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Nazilli Bölgesi yerleşik tarih geçmişi çok eskilere dayanan, Pamukkale, Nysa, Afrodisias antik kentlerinin ortasında yer alan Ege bölgesinin en büyük ilçelerinden birisidir. Antik kentlerinin yanında özellikle incir, kestane ve çilek gibi stratejik ürünlerin başkentiyiz. Sarı Lop olarak bilinen yüksek ticari değere sahip incir bölgemizde yetişmektedir. Bunun yanısıra üretim miktarına göre bakıldığında 2018 yılında incir üretiminde Türkiye 306 bin ton ve yüzde 27 oran ile 1’inci sırada yer almaktadır. Türkiye’yi Mısır (yüzde 17), Fas (yüzde 11), Cezayir (yüzde 10) ve İran (yüzde 5) takip etmektedir.2019 yılı dünya incir ihracat miktarı 155 bin ton, ihracat değeri ise 580 milyon dolar olup Türkiye’nin ihracat değeri 284 milyon dolardır. Bu ihracatın ise yüzde 60’ı bölgemizde üretilmektedir. Veriler gösteriyor ki incir üretiminde bölgemiz hem Türkiye hem Dünya genelinde birinci sıradadır. Bu değerimizi ekonomik olarak daha üst seviyelere taşımak için Nazilli Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kestane üretiminde söz sahibiyiz. Çilek önemli ihraç ürünlerimizden birisidir. Avrupa’nın en büyük derin dondurucu fabrikası, ısı kazanları, torna fabrikası, otomotiv yan sanayi gibi önemli sanayi tesisleri bölgemizde bulunmaktadır. Tüm amacımız bölgemizde yetişen ve üretilen ürünlerimize ihracat imkanı oluşturmak, gerekli ortamı ve şartları sağlamaktır. İşbirliği imkanlarını araştırmak, ortak bir paydada buluşabilir miyiz sorusuna cevap bulmak için buradayız. Kendilerinin de konuya yaklaşımını olumlu buluyorum. Bundan sonraki süreçte İtalyan Ticaret Odası ile işbirliği yapabileceğimizi ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışabileceğimizi temenni ediyorum” diye konuştu.



