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Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle Bayburt Valiliği yeni hizmet binasında

BAYBURT HABERLERİ  | 30.07.2020 08:51 | Son Güncelleme

Kamu kurumlarını aynı çatı altında toplayıp “Hızlı ve Etkin Hizmet” anlayışıyla tasarlanan Bayburt Valiliği yeni hizmet binası vatandaşlara kapılarını açtı.

Kamu kurumlarını aynı çatı altında toplayıp “Hızlı ve Etkin Hizmet” anlayışıyla tasarlanan Bayburt Valiliği yeni hizmet binası vatandaşlara kapılarını açtı. Hali hazırda 8 kamu kurumu ve bunlara bağlı birimler ile Bayburt Valiliği bünyesindeki üç şube müdürlüğünün yer aldığı entegre sistemde hem vatandaşlar hem de kamu kurumları bakımından zaman ve iş gücünden kazanç sağlanacak.
Yapımı iki yıl süren yeni bina 5 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edildi. Farklı büyüklüklerde toplantı odaları, 400 kişilik yemekhane ve 120 araçlık kapalı, 50 araçlık açık otopark bölümleriyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayan yeni binaya kamu kurumları yerleşmeye başladı. Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Milli Eğitim, Ticaret, Tapu, Kadastro, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bayburt Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler, İl Planlama ve Koordinasyon ve İdari Hizmetler Şube Müdürlükleri yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet veriyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme yönelik vizyonuyla tasarlanan İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü de yeni konseptiyle aynı binada hizmete başladı. Vali Cüneyt Epcim, kurumu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Vali Epcim, Türkiye genelinde günlük 200 bine yakın vatandaşın nüfus müdürlüklerinden hizmet aldığını bildirdi. Ehliyet ve pasaport işlemlerinin de Nüfus Müdürlükleri’ne aktarıldığını anımsatan Vali Epcim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla bu doğrultuda ülke genelinde ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Bayburt’ta buna yönelik çalışmaların tamamlanarak İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nün yeni yüzüyle hizmete başladığını aktaran Vali Epcim, “Konsept Nüfus Müdürlüğü uygulaması ile çağdaş, konforlu ve kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlandı. Bu konsept tasarlanırken; vatandaşlarımızın doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, mahremiyete önem veren, ergonomik alanlar üzerinde duruldu. Bu uygulamanın Türkiye’deki belli başlı örneklerinden birini Bayburt ilimizde, yeni valilik hizmet binamızda vatandaşlarımızla buluşturduk. Hizmet kalitesi ve vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırma amacıyla hayata geçirilen bu uygulama inanıyoruz ki son derece faydalı olacaktır.” şeklinde konuştu.
Vali Epcim, daha sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı ile bilgi alışverişinde bulunarak ziyaretini sonlandırdı.

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