Nüfus Müdürlüğünün yeni adresi belli oldu

Eskişehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü daha iyi hizmet verilebilmesi, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde nezih bir ortamda yürütülmesi amacıyla yeni bir adreste daha çalışmaya başladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ve Tepebaşı İlçe Nüfus Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilebilmesi, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde nezih bir ortamda yürütülmesi amacıyla 8 Haziran tarihi itibarıyla “Arifiye Mah. İkieylül Caddesi No: 72 (kat 3 ve 4) Odunpazarı Eskişehir” adresinde hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Odunpazarı İlçe Nüfus Müdürlüğü 15 Haziran 2020 tarihi itibarı ile aynı adreste değerli Eskişehir halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Nüfus hizmet binalarının yeni konsepte uygun olarak dizayn edilmesinde destek ve önerilerinden dolayı İçişleri Bakanlığımız, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz ve Valimize şükranlarımızı arz ederiz” denildi.

