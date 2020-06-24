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Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık olacak

BURSA HABERLERİ  | 24.06.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bursa’da nüfus müdürlükleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Dolayısıyla saat 20.00’a kadar hizmet verecek.Bursa Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla T.C.

Bursa’da nüfus müdürlükleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Dolayısıyla saat 20.00’a kadar hizmet verecek.
Bursa Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması ile sınırlı olmak üzere il ve tüm ilçe nüfus müdürlüklerinin 25.06.2020 Perşembe ve 26.06.2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar açık olacağını duyurdu.
Ayrıca il ve tüm ilçe nüfus müdürlükleri sınavın yapılacağı 27.06.2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 ile 28.06.2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

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