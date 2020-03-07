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Nüfus müdürlüklerinde çalışma saatleri uzatıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini daha rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla il genelinde nüfus müdürlüklerinin Cumartesi günleri de dahil olmak üzere fazla mesai yapacaklarını belirtti.Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir yaptığı açıklamada “Bakanlığımızın talimatıyla 2020 Mart ayından itibaren bütün nüfus teşkilatında hafta sonu Cumartesi günleri sabah saat 9 ile 16 arası, her gün öğlen ara vermeksizin akşam 18’e kadar tüm ilçelerimizde de fazla mesai veriyoruz.

Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini daha rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla il genelinde nüfus müdürlüklerinin Cumartesi günleri de dahil olmak üzere fazla mesai yapacaklarını belirtti.
Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir yaptığı açıklamada “Bakanlığımızın talimatıyla 2020 Mart ayından itibaren bütün nüfus teşkilatında hafta sonu Cumartesi günleri sabah saat 9 ile 16 arası, her gün öğlen ara vermeksizin akşam 18’e kadar tüm ilçelerimizde de fazla mesai veriyoruz. Burada ki esas amacımız vatandaşlarımızın özellikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracatlarını sağlamak ve ilimizde ki tüm vatandaşlarımızın yeni kimlik kartlarını almalarını sağlamak arzusundayız. Ayrıca diğer nüfus hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerinde de vatandaşlarımızın daha hızlı ve kısa zamanda sonuçlandırmak için bu çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle vatandaşlarımızın ricamız bizim fazla mesai saatlerine itibar etsinler. Özellikle hafta sonları teşkilatlarımız daha müsait rahat ve sakin ortamda yapmaları mümkündür. Malesef vatandaşlarımız hafta sonu mesailerine rağbet etmediler ve yıl sonunda da aşırı derecede yoğunluk yaşandı. Gerek Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemleri olarak her ay düzenli olarak istatistik almaktayız. Şubat ayı itibariyle ilimiz geneli itibariyle 825 bin 90 vatandaşımıza kimlik kartı vermiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra 128 bin 900 adet sürücü belgesi ve akabinde 55 bin 750 tane pasaport verildi. Bunlar bizim yürüttüğümüz hizmetlerden sadece 3 tanesi. Bizim esas hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracatını tamamlamak. Bu husus bizim ve vatandaşlar açısından önemli çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracatını tam aldığımızda vatandaşlarımızın işlemlerini gelecek zamanlarda daha süratli ve hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Zaman zaman sosyal medyada asılsız haberlere itibar etmesin vatandaşlarımız. Zaten konuyla ilgili bakanlığımızın da açıklamaları var. Eski sürücü belgelerinin yıl sonuna kadar değişmesi gerektiği konusunda izdiham yaşandı, 2020 yılı sonuna kadar eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği sağlanmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı konusunda da bakanlığımızın hedeflediği süreç budur. Asılsız haberlere vatandaşlarımız itibar etmesinler zaten gerekli uyarı ve açıklamaları yapıyoruz”dedi.

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Merkez
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