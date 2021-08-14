YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Nüfusunun yüzde 57'si kırsalda yaşayan Muş'ta mobil ekiplerin zorlu aşı mesaisi sürüyor

Nüfusunun yüzde 57'si kırsalda yaşayan Muş'ta mobil ekiplerin zorlu aşı mesaisi sürüyor

14.08.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Kovid-19'a karşı aşılamanın artırılması için sıcak hava ve zorlu coğrafyaya rağmen köy köy geziyor - Zaman zaman ekiplerle aşılamanın düşük olduğu köylere giden İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, vatandaşları ikna etmek için çaba gösteriyor - Türkoğlu: - "Aşı olmayan köydeki vatandaşlara ulaşmak için yöneticiler olarak da aşı seferberliğine katıldık"

İBRAHİM YALDIZ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında en az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller arasında bulunan Muş'ta mobil sağlık ekipleri, kentin "kırmızı" kategoriden "turuncu"ya geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, salgının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlaması amacıyla mahalle ve köylerde kapı kapı dolaşıp aşı hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor.

İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu da zaman zaman ekiplere eşlik ederek, vatandaşları aşıya iknaya çalışıyor.

Yüzlerce kişiyi ikna eden, yaklaşık 214 bin kişinin aşısını yaparak aşılama oranını yüzde 51,2'ye yükselten ekipler, kentin "turuncu" kategoriye geçmesi için ellerinden geleni yapıyor.

- "Aşıyla ilgili yanlış bilgiler var"

İl Sağlık Müdürü Türkoğlu, AA muhabirine, kentte aşılama oranının düşük olduğunu söyledi.

Muş'ta nüfusun yüzde 57'sinin kırsalda yaşadığını belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Aşılama oranının düşük olduğu kırsal köylerimize ekiplerle gidiyorum. Muhtar ve köylülerimizle görüşüp aşılama oranını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. O zamana kadar aşı oranımızı yükselteceğiz. Aşılama oranının düşük olduğu köylerdeki vatandaşlarımızda birtakım yanlış bilgiler var. Buralarda açıklayıcı birtakım bilgilendirmelerde bulunuyoruz, onları aşı olmaya ikna ediyoruz."

Kırsaldaki yerleşim birimlerinin kente uzak olduğunu, bunun da insanların aşıya ulaşımını zorlaştırdığını anlatan Türkoğlu, "Köylere giderek kapı kapı dolaşıp aşılama hizmetini sunuyoruz. Aşı olmayan köydeki vatandaşlara ulaşmak için yöneticiler olarak da aşı seferberliğine katıldık. Aşılamada bizzat görev alıyoruz. İnsanların da aşı olmasını istiyoruz." dedi.

- "Salgın sürecinin sonuna gelmeyi hedefliyoruz"

Bulaşıcı hastalıklar biriminde görev yapan hemşire Sabahat Moralılar Cansever ise bütün çabalarına rağmen kentteki aşı oranının düşük olduğunu, bu nedenle yöneticilerin de sahaya inerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Aşılama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Cansever, "Oranlarımızı yükseltip salgın sürecinin sonuna gelmeyi hedefliyoruz. Bu süreç görüldüğü kadar kolay olmayabiliyor. Sabahın ilk ışıklarında yola çıkıyoruz. Yolların uzunluğu yorabiliyor ama bu hizmeti vermek çok güzel. Umarım salgın bittiğinde bunları yapabildiğimiz için çok mutlu olacağız. Zorlu bir süreç ve büyük emekler sarf ediliyor. Sağlık kuruluşlarına ulaşamayan insanlara gidip aşı yapmak ve onların yüreklerine dokunmak çok kıymetli. O yüzden çok mutluyum." diye konuştu.

Akkonak Köyü Muhtarı Kazım Özmen de "Ekipler aşı olmamız için sürekli bizi arıyor. Biz de önceden vatandaşı arıyoruz ve camiden anonslarımızı yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık Müdürünü karşımda gördüm, çok memnun oldum. Makamını bırakıp köyümüze aşılamaya gelmiş. Kapı kapı dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
Muş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde oturma eylemi yaptıMuş'ta çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde oturma eylemi yaptı
Anahtar Kelimeler:
Muş Aşı

Muş Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:20
Öğle
12:24
İkindi
16:11
Akşam
19:18
Yatsı
20:44

Muş Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Nur Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.