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Nükhet Duru, İzmir’de konser verecek

İZMİR HABERLERİ  | 23.06.2020 13:09 | Son Güncelleme

Sanatçı Nükhet Duru, 26 Haziran Cuma saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Nükhet Duru, İzmir’de konser verecek

Sanatçı Nükhet Duru, 26 Haziran Cuma saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Korona virüsü önlemleri nedeniyle konseri internet üzerinden kayıt yaptıran ilk bin kişi izleyebilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Nükhet Duru’yu ağırlıyor. Duru, 26 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Konserde oturma düzeni fiziksel mesafe gözetilerek sağlanacak. Salgın önlemleri nedeniyle konseri bin kişi izleyebilecek.
Nükhet Duru konserini izlemek isteyen İzmirlilerin, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden kayıt yaptırması gerekecek. Kayıt yaptıran kişiler, mail adreslerine gelecek kare kodla konser alanına girebilecek. Girişte izleyicilerin ateşleri ölçülecek ve içeriye maskesiz kimse alınmayacak.

Nükhet Duru, İzmir’de konser verecek

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