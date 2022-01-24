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NUN Okulları öğrencileri, tasarladıkları ürünlerle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı

24.01.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NUN Okulları öğrencileri, tasarladıkları ürünlerle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı

İSTANBUL (AA) - NUN Okulları öğrencileri, "Kışı Isıtan Çocuklar" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarladıkları ürünleri satarak elde ettikleri gelirle 628 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı.

NUN Okulları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında öğrenciler tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi bu sene de ihtiyaç sahibi çocukların yardımına koştu.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinden NUN Okulları öğrencilerinin "NUN'da Tabiat Coşkusu" temalı çizimlerinin yer aldığı ürünler tasarlandı.

Öğrenciler tarafından çizimleri yapılan ürünlerin satışından elde edilen gelir vasıtasıyla Beykoz'da 23 mahalle ve Şanlıurfa'da 5 okuldan ihtiyaç sahibi toplam 628 çocuğa kışlık mont ve kıyafet yardımı yapıldı. Projenin tüm aşamalarını NUN Okulları öğrencileri bizzat üstlendi.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, şunları kaydetti:

"NUN Okulları olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana en önemli misyonumuz öğrencilerimizin akademik başarılarıyla beraber duyarlı ve iyi birer insan olarak yetişmesi oldu. Onların insana ve tabiata faydalı olma ilkesini benimsemeleri ve unutmamaları için çalışıyor ve destekliyoruz. Ülkemizdeki dezavantajlı konumdaki çocuklarımızın desteklenmesini hepimiz için milli bir görev olarak görüyor ve öğrencilerimizi de bu bilinçle yetiştiriyoruz."

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