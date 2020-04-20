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Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Fiorentina'da teknik direktör Fatih Terim'in öğrencilerinden olan Nuno Gomes, deneyimli teknik adama mesaj gönderdi.

Benfica, Fiorentina ve Portekiz Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden Nuno Gomes, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Virüs salgınından futbolcuların yaptığı tasarruf jestine kadar bir çok konuda konuşan Portekizli eski futbolcu, bir dönem Fiorentina'da beraber çalıştığı teknik direktör Fatih Terim'le de ilgili konuştu.

NUNO GOMES'DEN FATİH TERİM MESAJI

Terim'in sağlığı hakkında bilgisi olduğunu söyleyen Nuno Gomes "Kendisine bir geçmiş olsun mesajı da ilettim. Sağlığının iyi olduğunu görünce sevindim tabi ki. Kimse Fatih Terim'i kaybetmek istemez. Her şeyden önemlisi şu ki gün geçtikçe sağlığı iyiye gidiyor ve nihayet evinde artık. Ben de buradan selamlarımı iletiyorum kendisine. Onu özledim ve en yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum." dedi.

Portekizli eski golcü, spor camiasının salgın sürecinde göstermiş olduğu dayanışmayla ilgili de "Bazı futbolcuların, spor kulüplerinin ve federasyonların ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları düzenlemesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ve futbolcuların toplum içindeki örnek dayanışma desteğiyle gurur duyuyorum. Yaptıkları şey çok önemli. Çünkü futbol çok kazanç getiren bir sektör ancak her futbolcu çok fazla kazanıyor denilemez elbette. Yine de iyi birer örnek olduklarını düşünüyorum. İnanıyorum ki, toplum da diğer insanlara katkılarından dolayı futbolcularımıza müteşekkir olacaktır." ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ'DE DE DURUM FARKLI DEĞİL"

"Portekiz'de durum diğer ülkelerden farklı değil. Mesela ben de 1 aydan fazladır evdeyim. İnsanlar evlerinden çıkmaya korkuyor. Çünkü pozitif vakalar her geçen gün artmakta. Bu yüzden şimdilik mayıs ayına kadar olağanüstü hal kapsamındayız. Tabi ki insanların işe de ihtiyacı var. Hastane çalışanlarının, polislerin, süpermarket çalışanlarının durumu da farksız. Türkiye'nin İtalya'dan farklı bir durumda olduğunu sanmıyorum. Türkiye'deki pozitif vaka sayısı İtalya veya İspanya'ya kıyasla çok değil belki fakat yine de günden güne artıyor. Biz de endişeliyiz bu durumdan. O yüzden evde kalan insanlar hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını emniyete alıyor ki bu çok önemli. Hükümet de televizyondan zaten insanlara evde kalması yönünde gerekli uyarılarda bulunuyor."

"EN ÖNEMLİSİ SAĞLIĞIMIZ"

"Portekiz'de futbolun son durumu hakkında kulüpler elbette futbolcularını idmanlara çıkartmıyor. Futbolcular evlerinde ve tabi futbol fanatikleri ne zaman eski döneme dönüleceğini soruyorlar. Stadyumlara dönüp ne zaman tekrar takımlarına destek için yerlerini alacağını merak ediyorlar. Genel olarak da insanlar futbol sektörünün geleceği konusunda endişeli. Artık bir süre insanları bir arada stadyumlarda göremeyeceğiz belki. Şu anda kimse futbolun geleceği hakkında net bir şey diyemiyor ama ben kesinlikle inanıyorum ki futbol ligleri, Portekiz Futbol Federasyonu da dahil Avrupa'daki tüm liglerden farklı bir şey planlamayacaktır. Tüm ülkelerdeki ligler de alınan kararlara uyum sağlayacaktır. Yani bir sporcu bakış açısından da belirtmek gerekirse en önemlisi güvenliğimiz ve sağlığımız şu anda. O yüzden ilerleyen günlerde durumu göreceğiz. "

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Nuno Gomes fatih terim mesaj

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