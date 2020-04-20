Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var

Benfica, Fiorentina ve Portekiz Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden Nuno Gomes, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Virüs salgınından futbolcuların yaptığı tasarruf jestine kadar bir çok konuda konuşan Portekizli eski futbolcu, bir dönem Fiorentina'da beraber çalıştığı teknik direktör Fatih Terim'le de ilgili konuştu.

NUNO GOMES'DEN FATİH TERİM MESAJI

Terim'in sağlığı hakkında bilgisi olduğunu söyleyen Nuno Gomes "Kendisine bir geçmiş olsun mesajı da ilettim. Sağlığının iyi olduğunu görünce sevindim tabi ki. Kimse Fatih Terim'i kaybetmek istemez. Her şeyden önemlisi şu ki gün geçtikçe sağlığı iyiye gidiyor ve nihayet evinde artık. Ben de buradan selamlarımı iletiyorum kendisine. Onu özledim ve en yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum." dedi.

Portekizli eski golcü, spor camiasının salgın sürecinde göstermiş olduğu dayanışmayla ilgili de "Bazı futbolcuların, spor kulüplerinin ve federasyonların ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları düzenlemesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ve futbolcuların toplum içindeki örnek dayanışma desteğiyle gurur duyuyorum. Yaptıkları şey çok önemli. Çünkü futbol çok kazanç getiren bir sektör ancak her futbolcu çok fazla kazanıyor denilemez elbette. Yine de iyi birer örnek olduklarını düşünüyorum. İnanıyorum ki, toplum da diğer insanlara katkılarından dolayı futbolcularımıza müteşekkir olacaktır." ifadelerini kullandı.