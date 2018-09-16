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Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

Nur Yeşiltaş, sosyal medya hesabından beyin kanseri ameliyatı yerinin fotoğrafını paylaştı. 'İhlas' notuyla paylaştığı fotoğrafta çok ciddi bir operasyon geçiren modacının başına 20 dikiş atıldığı görülüyor.

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı.

Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, geçen gün bir etkinlikte ameliyat sonrası ilk kez kameralara yansımıştı.

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Kısacık kesilen saçlarıyla dikkat çeken Nur Yerlitaş bugün ise Instastory'den operasyonun boyutunu ilk kez bu kadar yakından takipçileriyle paylaştı.

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Nur Yerlitaş bu fotoğrafını 'ihlas' notuyla Instastory'den paylaştı. Çok ciddi bir operasyon geçiren modacının başına 20 dikiş atıldı.

Nur Yerlitaş'ın başındaki ameliyat izleri ve yüzündeki şişlikler dikkat çekti.

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Modacının fotoğrafı büyük yankı uyandırdı. Sevenleri Nur Yerlitaş'a acil şifalar dileyip şu mesajları paylaştı: ''Nur Hanım Allah yardımcınız olsun, çok geçmiş olsun. Acil şifalar''

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