YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı

Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı

23.04.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde inşa edilen 14 köy tipi kalıcı afet konutuna depremzedeler taşınıyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki mahallede yaptırılan ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni düzenlenen konutlara afetzedeler yerleşmeye başladı.

Afetzedelerden Mehmet Demir, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir, evlerin söz verilen tarihten daha önce tamamlandığını belirterek, yaşadığı duyguyu kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

Anşa Çetinkaya ise evin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bizi evsiz bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Gülnaz Kılıç da evleri, beklediklerinden çok daha güzel bulduklarını anlatarak, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ev sevincimiz, bayram sevinci, bir nebze olsun acılarımızı unuttuk." ifadelerini kullandı.

Remzi Kavak ise bayram günü yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kavak, mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, Allah bütün depremzedelere bunu nasip etsin. Evimiz dayalı döşeli, her şeyi dört dörtlük, çay kaşığından bardağına kadar var. Bize teslim edildi, Cumhurbaşkanımızdan anahtarı aldık." diye konuştu.

EVLERİN YAPIMI 44 GÜNDE TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri, zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart başında atıldı. Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde tamamlandı.

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

"Akıllı köy" konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar, telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı Köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

Vatandaşlar, sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu da görebilecek.

Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görüp ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

ORTAK ALANLAR GÜNEŞTEN BESLENECEK

Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.

Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

Köy konağında vatandaşlar, akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılabilecek, bilgisayarlarla araştırma yapabilecek, kütüphaneden faydalanabilecek.

Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında uzmanlarla eğitimlerin düzenlenebileceği köyde, bu sayede yöre halkı hem daha nitelikli üreticiler haline gelecek hem de üretimde verimliliği, kaliteyi en üst düzeye taşıyabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nurdağı'nda "Kentsel dönüşüm" sergisi açıldıNurdağı'nda "Kentsel dönüşüm" sergisi açıldı
Manisa'da üretilen güneş panelleri ABD pazarına açılıyorManisa'da üretilen güneş panelleri ABD pazarına açılıyor
Kastamonu’da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralıKastamonu’da otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nurdağı

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:39
Öğle
12:34
İkindi
16:17
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

Eray eczanesi
Sahinbey
Özbaydar eczanesi
Sehitkamil
Saadet eczanesi
Nizip
Devam eczanesi
Sahinbey
Katirci eczanesi
Sahinbey
Merve eczanesi
Sahinbey
Leman eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.