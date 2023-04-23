Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki mahallede yaptırılan ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni düzenlenen konutlara afetzedeler yerleşmeye başladı.

Afetzedelerden Mehmet Demir, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir, evlerin söz verilen tarihten daha önce tamamlandığını belirterek, yaşadığı duyguyu kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

Anşa Çetinkaya ise evin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bizi evsiz bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Gülnaz Kılıç da evleri, beklediklerinden çok daha güzel bulduklarını anlatarak, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ev sevincimiz, bayram sevinci, bir nebze olsun acılarımızı unuttuk." ifadelerini kullandı.

Remzi Kavak ise bayram günü yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kavak, mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, Allah bütün depremzedelere bunu nasip etsin. Evimiz dayalı döşeli, her şeyi dört dörtlük, çay kaşığından bardağına kadar var. Bize teslim edildi, Cumhurbaşkanımızdan anahtarı aldık." diye konuştu.

EVLERİN YAPIMI 44 GÜNDE TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri, zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart başında atıldı. Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde tamamlandı.

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

"Akıllı köy" konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar, telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı Köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

Vatandaşlar, sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu da görebilecek.

Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görüp ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

ORTAK ALANLAR GÜNEŞTEN BESLENECEK

Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.

Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

Köy konağında vatandaşlar, akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılabilecek, bilgisayarlarla araştırma yapabilecek, kütüphaneden faydalanabilecek.

Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında uzmanlarla eğitimlerin düzenlenebileceği köyde, bu sayede yöre halkı hem daha nitelikli üreticiler haline gelecek hem de üretimde verimliliği, kaliteyi en üst düzeye taşıyabilecek.

