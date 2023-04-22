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Nurdağı'ndaki ilk kalıcı konutlar "akıllı köy" uygulamasıyla sahiplerine teslim edilecek

22.04.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi'nde depremzedeler için inşa edilen 14 ev, "akıllı köy" uygulamasıyla hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremlerden büyük zarar gören Nurdağı ilçesinde afetzedeler için başlatılan seferberlik kapsamında yapılan ilk kalıcı konutların teslimi için yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören düzenlenecek.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde 14 kalıcı konut hazırlandı.

44 GÜNDE TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart ayı başında atıldı.

Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak rekor bir sürede 44 günde tamamlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar olma özelliğine sahip projede aynı zamanda deprem sonrası yapılan ilk köy camisi ve köy konağı da hizmete açılacak.

Projenin peyzaj ve altyapı çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından desteklendi.

AKILLI KÖY UYGULAMALARI

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün de örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor.

Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

"Akıllı köy" konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

Vatandaşlar sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu görebilecek.

Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görebilecek ve ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

ORTAK ALANLAR GÜNEŞTEN BESLENECEK

Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.

Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

ORTAK ALANLAR ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLER İÇİN DE ALT YAPIYA SAHİP

Cami, köy konağı ve sosyal alan tüm köyün kullanımında olacak.

Köy konağında vatandaşlar akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılabilecek, bilgisayarlarla araştırma yapabilecek, kütüphaneden faydalanabilecek.

Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında uzman kişilerle eğitimlerin düzenlenebileceği köyde, bu sayede yöre halkı hem daha nitelikli üreticiler haline gelecek hem de üretimde verimliliği, kaliteyi en üst düzeye taşıyabilecek.

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deprem Gaziantep Nurdağı cumhurbaşkanı erdoğan

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