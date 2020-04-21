Nurettin Korkmaz güç topluyor

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Nurettin Korkmaz, bireysel idman yaparak güç topluyor.

Süper Lig’e verilen aradan ötürü uzun süre idman yapamayan sarı kırmızılı takım oyuncuları, bireysel olarak çalışmalarına başladılar. Teknik heyet tarafından kendilerine verilen program dahilinde çalışan Hes Kablo Kayserispor futbolcuları, tesislerde idman yapıyor. Hes Kablo Kayserispor takımının genç futbolcularından Nurettin Korkmaz da, tesislerde antrenman yapıyor. Fizyoterapist Eren Yıldırım eşliğinde fizik kondisyon ağırlıklı çalışan Nurettin Korkmaz, topla şut çalışması da gerçekleştiriyor. 18 yaşındaki futbolcu, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Ama sağlığımız için futboldan uzak kalıyoruz. Umarım en kısa sürede virüs biter ve futbol dolu günlere döneriz" dedi.



