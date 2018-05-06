Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

Nuri Şahin, Süper Lig'e geliyor!
Nuri Şahin, Süper Lig'e geliyor!
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Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
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Transfer konusunda sürpriz bir atak geldi.
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Yönetim, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçti.
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Fenerbahçe yönetimi ve Nuri Şahin'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
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Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' deduği belirtildi.
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1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.
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Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor.
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30 yaşındaki Nuri Şahin orta sahada görev yapıyor.
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Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi.
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Nuri Şahin, Borussia Dortmund'dan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti. (Takvim)
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