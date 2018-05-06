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Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 06.05.2018 10:23 | Son Güncelleme

Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nuri Şahin rotayı Türkiye'ye çevirdi. Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan tecrübeli oyuncu, fikrini değiştirdi hatta Süper Lig deviyle imza aşamasında...

Nuri Şahin, Süper Lig'e geliyor!

Nuri Şahin, Süper Lig'e geliyor!

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Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
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Transfer konusunda sürpriz bir atak geldi.

Transfer konusunda sürpriz bir atak geldi.
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Yönetim, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçti.

Yönetim, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçti.
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Fenerbahçe yönetimi ve Nuri Şahin'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi ve Nuri Şahin'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
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Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' deduği belirtildi.

Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' deduği belirtildi.
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1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.

1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.
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Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor.

Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor.
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30 yaşındaki Nuri Şahin orta sahada görev yapıyor.

30 yaşındaki Nuri Şahin orta sahada görev yapıyor.
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Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi.

Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi.
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Nuri Şahin, Borussia Dortmund'dan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti. (Takvim)

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'dan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti. (Takvim)
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Anahtar Kelimeler:
nuri şahin Fenerbahçe Borussia Dortmund

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