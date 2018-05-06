Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

Nuri Şahin, Süper Lig'e geliyor!

Nuri Şahin, Süper Lig'e geliyor!

1 / 10 Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

2 / 10 Transfer konusunda sürpriz bir atak geldi.

3 / 10 Yönetim, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçti.

4 / 10 Fenerbahçe yönetimi ve Nuri Şahin'in menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

5 / 10 Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' deduği belirtildi.

6 / 10 1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.

7 / 10 Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor.

8 / 10 30 yaşındaki Nuri Şahin orta sahada görev yapıyor.

9 / 10 Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi.