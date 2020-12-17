Nurtaç Ziyal Afridi GODIVA CEO’su olarak atandı

İSTANBUL(AA) - Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren global premium çikolata şirketi GODIVA’nın yeni CEO’su, Yıldız Holding’in Strateji ve Büyümeden Sorumlu Başkanı Nurtaç Ziyal Afridi oldu.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, son iki aydır GODIVA’nın yönetim sürecine nezaret etmekte olan Afridi, ekibiyle birlikte gelecek üç yıllık dönem için oluşturduğu güçlü stratejiyle, dinamik bir çoklu-kanal yapısıyla GODIVA için yeni pazarlama fırsatlarını hayata geçirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “İşletme, operasyon ve finans alanındaki kapsamlı uzmanlığını GODIVA yönetiminde bir araya getirecek olan Afridi, insan odağıyla çalışmaya ve yeni yeteneklerin gelişimine önem verecek. Bugüne dek iş geliştirme alanında çok başarılı işlere imza atan Nurtaç Ziyal Afridi’nin yönetiminde GODIVA’nın köklü mirasını korurken geleceğe dönük fırsatları da değerlendireceğine inanıyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise Yıldız Holding olarak üst yönetim kademelerinde kadın çalışanların görev almasını arzu ettiklerini vurgulayarak, "Holding’imizin vizyonu ve kurum kültürüyle yetişmiş kadın çalışanlarımızı bu görevlere hazırlamaya, mentorluk programlarıyla kendilerini geliştirmeleri için gerekli ortamı sağlamaya önem veriyoruz. Bu bağlamda, Nurtaç Ziyal Afridi’nin GODIVA gibi global bir markanın CEO’su olarak atanması son derece mutluluk verici bir gelişme. Afridi’ye yeni görevinde başarılar diliyor, başta Murat Ülker olmak üzere, kadın yöneticilere ilişkin programlarımızı destekleyen tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.