Nusaybin ipek yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan İpek Yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Nusaybin’e bağlı Durakbaşı Mahallesi mevkiinde İpek Yolu üzerinde yaşandı. Kızıltepe’den Nusaybin istikametine giden Zeki Atak yönetimindeki 33 PMT 88 plakalı demir yüklü tır ile İpek Yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun refüjdeki demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücüün yanı sıra yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi bölgeye çağırılan ambulansla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Trafik kazasında ağır hasar gören tır yanma ihtimali üzerine Nusaybin İtfaiyesi araba ve kurtarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

