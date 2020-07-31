Nusaybin Kaymakamı Temizkan vatandaşlarla bayramlaştı

Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hayvan satış pazarında vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını tarihi Zeynel Abidin Cami’sinde kılan Kaymakam Temizkan daha sonra hayvan satış pazarını ziyaret etti. Burada kurbanlık satışı yapan vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Temizkan bir süre vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret eden Kaymakam Temizkan, görevli polis ve askerlerle bayramlaştı. Kontrol noktalarından geçen vatandaşlarla da bayramlaşan Kaymakam Temizkan, vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

