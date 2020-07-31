YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Nusaybin Kaymakamı Temizkan vatandaşlarla bayramlaştı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan vatandaşlarla bayramlaştı

MARDİN HABERLERİ  | 31.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hayvan satış pazarında vatandaşlarla bayramlaştı.Bayram namazını tarihi Zeynel Abidin Cami’sinde kılan Kaymakam Temizkan daha sonra hayvan satış pazarını ziyaret etti.

Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hayvan satış pazarında vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayram namazını tarihi Zeynel Abidin Cami’sinde kılan Kaymakam Temizkan daha sonra hayvan satış pazarını ziyaret etti. Burada kurbanlık satışı yapan vatandaşların bayramını kutlayan Kaymakam Temizkan bir süre vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret eden Kaymakam Temizkan, görevli polis ve askerlerle bayramlaştı. Kontrol noktalarından geçen vatandaşlarla da bayramlaşan Kaymakam Temizkan, vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler 86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:14
Öğle
12:28
İkindi
16:17
Akşam
19:33
Yatsı
21:02

Mardin Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Meydan Eczanesi
Artuklu
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
Omerli
Mesut Eczanesi
Nusaybin
Bayrak Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Tayfan Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

"Mardin'de sebze yetişmez" algısını kırarak atıl arazide 1500 ton domates, biber yetiştirdi

"Mardin'de sebze yetişmez" algısını kırarak atıl arazide 1500 ton domates, biber yetiştirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mardin’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Mardin’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

Mazıdağı’nda parklar boş kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.