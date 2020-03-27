Nusaybin polisi Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" klibi çekti

MARDİN (AA) - Mardin'de Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarının oynadığı Türkçe ve Kürtçe kliple vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek için Türkçe ve Kürtçe 'Evde Kal Nusaybin' klibi çekti.

İlçenin tarihi ve turistik mekanlarında çekilen klipte vatandaşların evde kalmaları istendi.

Türkçe ve Kürtçe hazırlanan klipte, "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Evde kal Nusaybin. Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Biz sizler için dışarıdayız evde kal Nusaybin. Yetkili mercilerimizin açıklamaları haricindeki paylaşımlara itibar etmeyelim. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın özellikle evde kalmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nusaybin polisi tarafından yapılan klip Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

