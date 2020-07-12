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Nusaybin polisinden uyuşturucu denetimi

MARDİN HABERLERİ  | 12.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu denetimi yaptı.Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde metruk binalar, parklar, ara sokaklarda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Nusaybin polisinden uyuşturucu denetimi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu denetimi yaptı.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde metruk binalar, parklar, ara sokaklarda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri ilçe genelinde yaptığı uygulamalarda şüpheli şahısların GBT sorgusunu ve kaba üst aramalarını yaparak, vatandaşları uyuşturucunun zararları konusunda bilgilendirdi.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uygulamalarının sık sık devam edeceği bildirildi.

Nusaybin polisinden uyuşturucu denetimi

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