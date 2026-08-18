Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Yoğun geçen sezonun ardından sevgilisiyle tatile çıkan ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu dönüşte yaptığı değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezon öncesinde imajını yenileyen Yazıcıoğlu, sakallarını kesti.
Son olarak 'Kuruluş Orhan' dizisinde izleyici karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu, oyunculuk başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncunun özel hayatında yaşanan gelişme geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Mert Yazıcıoğlu’nun psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu‘nun torunu Zeynep Artukmaç ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. İkili ilişkilerini etse de tatilden yaptıkları paylaşımlarla düşman çatlattı.
Bir süredir sakallı haliyle görmeye alışık olduğumuz Mert Yazıcıoğlu’nun imaj tatilin ardından imaj değişikliğine gitmesi beğeni topladı.
İşte ünlü oyuncunun son hali....
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