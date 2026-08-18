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Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile çıktığı tatilin ardından imajını yeniledi. Sakallarını kesen oyuncunu son hali beğeni topladı.

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı
Sariye Nur Dönmez

Yoğun geçen sezonun ardından sevgilisiyle tatile çıkan ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu dönüşte yaptığı değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezon öncesinde imajını yenileyen Yazıcıoğlu, sakallarını kesti.

Son olarak 'Kuruluş Orhan' dizisinde izleyici karşısına çıkan Mert Yazıcıoğlu, oyunculuk başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı 1

DÜŞMAN ÇATLATTILAR

Ünlü oyuncunun özel hayatında yaşanan gelişme geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Mert Yazıcıoğlu’nun psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu‘nun torunu Zeynep Artukmaç ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. İkili ilişkilerini etse de tatilden yaptıkları paylaşımlarla düşman çatlattı.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Bir süredir sakallı haliyle görmeye alışık olduğumuz Mert Yazıcıoğlu’nun imaj tatilin ardından imaj değişikliğine gitmesi beğeni topladı.

İşte ünlü oyuncunun son hali....

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı 2

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mert Yazıcıoğlu
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