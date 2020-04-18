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Nusaybin’de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı

MARDİN HABERLERİ  | 18.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı.Vatandaşların sağlığı ve Covid-19 tedbirleri çerçevesinden Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez’in talimatıyla çevik kuvvet amirliğine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı.

Nusaybin’de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı.
Vatandaşların sağlığı ve Covid-19 tedbirleri çerçevesinden Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez’in talimatıyla çevik kuvvet amirliğine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki bisiklet yolu ve kaldırımları yıkadı.

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