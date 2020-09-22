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Nusaybin’de dar gelirli öğrenciler için tablet kampanyası

MARDİN HABERLERİ  | 22.09.2020 14:28 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığı, uzaktan eğitim için zorluk çeken dar gelirli öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla tablet kampanyası başlattı.Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan tarafından başlatılan kampanyada eğitim gönüllülerinden destek istendi.

Mardin’in Nusaybin Kaymakamlığı, uzaktan eğitim için zorluk çeken dar gelirli öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla tablet kampanyası başlattı.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan tarafından başlatılan kampanyada eğitim gönüllülerinden destek istendi. ‘Gayret Talebeden Tablet Bizden’ sloganıyla başlatılan kampanya hakkından Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde EBA’ya erişimde zorluk çeken dar gelirli öğrencilerimize yönelik yapacağımız bu çalışma için bütün eğitim gönüllülerini destek vermeye davet ediyoruz. Kaymakamlığımız, eğitim camiamız, belediyemiz, kamu yöneticilerimiz, iş insanlarımız, STK’larımız, esnafımız, velilerimiz ve hayırsever halkımızı kampanyamıza destek olmaya, öğrencilerimize katkı yapmaya davet ediyoruz. Kampanyaya katılım için Nusaybin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ziraat Bankası Nusaybin Şubesi (IBAN: TR76 0001 0019 1146 4272 5150 02) hesap numarasına bağışta bulunabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.
Kampanyaya ilk bağışı Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan yaptı.

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