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Nusaybin'de devrilen patates ve soğan yüklü tır yandı: 1 yaralı

MARDİN HABERLERİ  | 23.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

Nusaybin'de devrilen patates ve soğan yüklü tır yandı: 1 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilerek alev alan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Doğan yönetimindeki 33 EMZ 25 plakalı patates ve soğan yüklü tır, Mardin-Şırnak kara yolu Yolbilen Mahallesi mevkisinde devrildi.

Bir süre sürüklenen tır, alev aldı. Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşların desteğiyle yaralanan sürücü, tırdan çıkarıldı.

Sürücü Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangında, tır kullanılmaz hale geldi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesiyle yeniden açıldı.

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