Nusaybin’de El Birliği Kalkınma Toplantısı düzenlendi

Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı bünyesinde, eğitim gündemiyle yapılan El Birliği Kalkınma Toplantısı’nda ilçenin eğitim geçmişi, şu an ki durumu ve eğitimin gelişmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, şair Özcan Ünlü ve Şakir Kurtulmuş, tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz ve El Birliği Kalkınma Platformunda yer alan STK temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temizkan, tekstil kent ve turizm gündeminden sonra bu ayki toplantı konusunun eğitim olduğunu belirtti. Toplantıda belirlenen konu hakkında tüm platform üyelerinin görüş ve önerilerini aldıklarını kaydeden Kaymakam Temizkan, Nusaybin’in gelişimi için ilçedeki tüm kurum ve kuruluşlar ile STK’ların büyük çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

’’Akademi kelimesi Nusaybin’den dünyaya yayıldı’’

Kaymakam Temizkan’ın açılış konuşmasından sonra konuşan şair Özcan Ünlü, akademi kelimesi ve akademinin Nusaybin’den dünyaya yayıldığını savundu. Ünlü, ’’Nusaybin şuanda bulunduğu yeri hak etmiyor. Dünyada şu anda kurulduğu bilinen ilk 20 kentten biridir. İstanbul henüz yokken Nusaybin diye bir kent vardı. Akademi bu kentten bize kazandırılmış. Nusaybin’de aynı sokakta Zeynelabidin Cami, Mor Yakup Kilisesi ve yeni keşfettiğimiz Sinagog yan yana bulunuyor. Bizim bir derdimiz var, öğrencilerimizi, çocuklarımızı, insanımızı yetiştirelim, insanımızı yaşadığı şehrin farkına varsın, tarihine, eğitimine ve kültürüne sahip çıksın. Şehrimizi tanıtmak için Nusaybin farkındalığı oluşturmamız lazımdır’’ diye konuştu.