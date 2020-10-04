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Nusaybin’de Hayvanları Koruma Günü etkinliği

MARDİN HABERLERİ  | 04.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle resim sergisi açıldı.Cumhuriyet Meydanına açılan sergi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle resim sergisi açıldı.
Cumhuriyet Meydanına açılan sergi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. 4 Ekimin dünyada Hayvanları Koruma Günü olarak kutlandığını hatırlatan Kaymakam Temizkan, "Bu anlamlı günde biz de bu güzel ilçemizde, bu kadim medeniyet beşiğinde bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapmak istedik. Malumunuz son yıllarda İçişleri Bakanlığımız hayvan haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptı. Cep telefonlarından girebileceğimiz bir hayat uygulaması var. Küçük dostlarımıza, hayvanlara yapılan şiddeti, istismarı önlemek adına hem emniyet müdürlüklerimiz hem de jandarma komutanlığımız bünyesinde Hayvan Hakları Koruma Müdürlüğü kuruldu. Daha küçük yerlerde büro olarak faaliyetine devam ediyor. Bunun özellikle etrafımızdaki minik dostlarımıza farkındalığı artırma, onlara zarar vermek isteyenleri engelleme adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Biz de Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi olarak bu farkındalığı oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptık Bu vesileyle resimleri çizen eczacı ve ressam Emel Dinç’e de teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmadan sonran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, eşi Merve Temizkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cem Kesici ve ressam Emel Dinç, serginin açılış kurdelesini kesti. Sergiye katılanlara ressam Dinç tarafından resimler hakkında bilgi verildi.
Resim sergisi Yağmur Badur’un keman dinletisi ile sona erdi.

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Farabi Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Sayılır Eczanesi
Derik
Akdağ Eczanesi
Kiziltepe
Oktar Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Deva Eczanesi
Midyat
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