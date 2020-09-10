YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Nusaybin’de korona virüs denetimleri sürüyor

Nusaybin’de korona virüs denetimleri sürüyor

MARDİN HABERLERİ  | 10.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, kent merkezinde yeni tip korona virüs denetimi gerçekleştirdi.Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, kent merkezinde denetimlerde bulundu.

Nusaybin’de korona virüs denetimleri sürüyor

Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, kent merkezinde yeni tip korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, kent merkezinde denetimlerde bulundu. Gırnavaz Mahallesinde kurulan pazar yerini gezen Kaymakam Temizkan daha sonra Lozan Caddesi ve Dörtyol merkezinde denetimlere katıldı. İş yerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine değinen Kaymakam Temizkan, şehir içi minibüsleri durdurarak, ayakta yolcu taşımaması uyarısında bulunup maske, dezenfektan ve kolonya bulunmasını istedi. Kaymakam Temizkan, minibüsteki yolculara dezenfektan ve kolonya dağıttı.

Nusaybin’de korona virüs denetimleri sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
DPÜ’de ’Uzaktan eğitim’ konulu seminer
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti

Mardin Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
05:48
Öğle
12:19
İkindi
15:52
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Mardin Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Nergiz Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Rozerin Eczanesi
Derik
Sevlim Eczanesi
Kiziltepe
Vedat Eczanesi
Kiziltepe
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Denizler Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sahte Güneş Gözlüğü Kör Edebilir
Sahte Güneş Gözlüğü Kör Edebilir
Dünyanın En Uzun Boylu Adamı Hollywood Yolunda
Dünyanın En Uzun Boylu Adamı Hollywood Yolunda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.