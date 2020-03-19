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Nusaybin’deki STK’lardan vatandaşlara ’evinde kal’ çağrısı

MARDİN HABERLERİ  | 19.03.2020 17:56 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir araya gelen STK temsilcileri, vatandaşlara korona virüs nedeni ile evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Nusaybin Ziraat Odası ile Nusaybin Çiftçiler Derneği temsilcileri, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Nusaybin’deki STK’lardan vatandaşlara ’evinde kal’ çağrısı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir araya gelen STK temsilcileri, vatandaşlara korona virüs nedeni ile evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.
Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Nusaybin Ziraat Odası ile Nusaybin Çiftçiler Derneği temsilcileri, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası binasında düzenlenen ortak açıklamada, “Nusaybin halkımıza çağrımızdır, dünyada küresel krize dönüşen salgın maalesef ülkemizde de gün geçtikçe hızlıca yayılmaktadır. Ülkemizde sağlık bakanlığının korona virüsüne karşı başlatmış olduğu önlemlere ek olarak sosyal medyada yayılan ‘evinde kal’ çağrılarına Nusaybin halkı olarak daha hassas olmanızı bekliyoruz. Bu salgının Nusaybin’de etkisini göstermemesi adına özellikle yaşlı vatandaşlarımızın ve tüm halkımızın zaruri ihtiyaçları olmadığı sürece evinde kal çağrılarına uymalarını rica ediyoruz. Bizler Nusaybin sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak her konuda halkımızın huzuru için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” denildi.

Nusaybin’deki STK’lardan vatandaşlara ’evinde kal’ çağrısı

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