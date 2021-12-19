Nusaybin'deki tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekildi

MARDİN (AA) - Mardin'de Nusaybin Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan Film Atölyesi tarafından hazırlanan "Nisibis Belgeseli"nin galası yapıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Dr. Emre Doğan, yönetmen ve öğretim görevlisi Ahmet Bikiç, araştırma görevlisi Okan Kırbacı ile eğitim verilen 25 lise öğrencisi tarafından 3 gün süren çekimlerle hazırlanan belgesel için Mitanni Kültür Merkezinde gala programı düzenlendi.

Programda konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Nusaybin'in dönem dönem olumsuz bir şekilde anıldığını ancak ilçenin bunu asla hak etmediğini söyledi.

Kayabaşı, "Medeniyetlerin beşiği, akademiyanın kalbi, dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu kent Nusaybin'dir. Tarihin incisi, medeniyetin kadim bir çiçeği olan Nusaybin'i önce kendimize tanıtacağız sonra Mardin'e akabinde de tüm ülke sathına Nusaybin'imizin güzelliklerini haykıracağız. Emin olun ki; Nusaybin, tarihi ve doğal güzellikleri, en önemlisi de insan profili ile tüm Türkiye'ye örnek gösterilecek bir yer." dedi.

Prof. Dr. Nail Öztaş ise böyle bir çalışmada yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Nusaybin'de "dünyanın ilk üniversitesi" başta olmak üzere muazzam güzelliklerin bulunduğu kaydeden Öztaş, bir yandan Nusaybin'in güzelliklerinin tanıtımını yapmak bir yandan da gençlerin kariyerine yardımcı olmak istediklerini aktardı.

Öztaş, bu kapsamda 25 lise öğrencisine eğitim verildiğini dile getirerek, "Hocaları kameradan, ışıktan, senaryodan söz ederken gençlerin gözlerindeki pırıltıyı görmeliydiniz. Eminim çok güzel bir şey ortaya çıktı. Emeğin kendisi çok kıymetli. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kamera arkası görüntüleri ile belgeselin gala gösterimi yapıldı.

Daha sonra belgesele katkı sunanlara plaket verildi.

