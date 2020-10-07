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Nusaybin’e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı

MARDİN HABERLERİ  | 07.10.2020 12:45 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ragup Durmaz, görevine başladı.İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez’in Osmaniye’ye atanması sonrası Çanakkale’ye bağlı Ezine ilçesinde görev yapan Durmaz, Nusaybin’e atandı.

Nusaybin’e atanan Emniyet Müdürü Durmaz görevine başladı

Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ragup Durmaz, görevine başladı.
İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez’in Osmaniye’ye atanması sonrası Çanakkale’ye bağlı Ezine ilçesinde görev yapan Durmaz, Nusaybin’e atandı. İlçede görev yapan basın kuruluşları temsilcileri, Emniyet Müdürü Durmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Polis teşkilatı olarak vatandaşların huzur ve güvenliği için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Durmaz, "Nusaybinli vatandaşlarımız bize güvensin, ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için mesai arkadaşlarımızla görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.
Basın mensupları da Emniyet Müdürü Durmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

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