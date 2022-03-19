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Nusret Mayın Gemisi için denizin derinliklerine plaket bırakıldı

19.03.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Kurucu Başkanı Cem Gürdeniz: - "Nusret Mayın Gemisi kahramanlarına ve cesaretlerine olan borcumuzu ödemek istedik. Tarihin seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, bu kez de suyun altında bir plaketle ölümsüz oldu"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan Nusret Mayın Gemisi'ni anmak için dalgıçlar tarafından mayınların döküldüğü denizin derinliklerine metal plaket indirildi.

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı tarafından Karanlık Liman yakınlarında düzenlenen etkinlikte, Çanakkale Balıkadamlar Kulübü dalgıçları Oğuzhan Zeybek, Arif Bodur, Gökhan Karakaş ve Ender Döken, Çanakkale Türküsü eşliğinde denize daldı.

Dalgıçlar, Nusret Mayın Gemisi için özel hazırlanan plaketi 4 metre derinliğine yerleştirdi.

Nusret Mayın Gemisi'nin Komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in torunu Cihat Gündoğdu ile Çarkçıbaşı Yüzbaşı Ali Yaşar Denizalp'in torunu Atilla Denizalp ve Donanma Komutanı Kasımpaşalı Ahmet Arif Bey'in torunu Arif Bodur'un katıldığı etkinlikte, 107 yıl önce dökülen mayınlarla dünya tarihini değiştiren geminin tarih sahnesindeki önemi anlatıldı.

Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Kurucu Başkanı Cem Gürdeniz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Nusret Mayın Gemisi kahramanlarına ve cesaretlerine olan borcumuzu ödemek istedik. Tarihin seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, bu kez de suyun altında bir plaketle ölümsüz oldu." dedi.

Dalgıç Zeybek de "Deniz 7 derece, hava 8 dereceydi. Dondurucu soğuğa rağmen 18 Mart gecesinin sıcaklığıyla moral bulduk. Bir Çanakkaleli olarak plaketi suyun altına indirmekten gurur duydum." ifadesini kullandı.

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