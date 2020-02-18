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Nusret Mayın Gemisi Karabiga’da ziyarete açıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde Nusret Mayın Gemisi ziyarete açıldı.Deniz kuvvetlerinin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile Çanakkale ruhunun yaşatılması maksadıyla TCG Nusret Gemisi Karabiga şehir iskelesinde halkın ve öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde Nusret Mayın Gemisi ziyarete açıldı.
Deniz kuvvetlerinin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile Çanakkale ruhunun yaşatılması maksadıyla TCG Nusret Gemisi Karabiga şehir iskelesinde halkın ve öğrencilerin ziyaretine açıldı. TCG Nusret Gemisi Komutanı Yüzbaşı Bora Baran, yaptığı sunum ile geminin tarihçesini anlattı. Görevliler, gemi hakkında ve Çanakkale Savaşı sırasında üstlendiği görevle ilgili bilgiler verdi. TCG Nusret Gemisi Komutanı Yüzbaşı Burak Kandaş, gemiyi gezen çocuklarla ve halkla yakından ilgilenirken, öğrenciler gemide Çanakkale Savaşı ile ilgili videoları ilgiyle izledi.
Nusret Mayın Gemisinin ziyarete açılışına Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan katıldı.

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