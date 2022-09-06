NVIDIA RTX 30 serisi Excalibur laptoplarla öğrenciler sınıfta da oyunda da daha hızlı

İSTANBUL (AA) - Hem geleceğe yatırım yapmak isteyen hem de farklı amaçlardaki ihtiyaçlarını tek bir laptopla karşılamak isteyen öğrenci ve ebeveynlere çare Casper Excalibur'dan geliyor.

Şirket açıklamasına göre, en üstün oyun platformunu barındıran, hızlandırılmış çalışmalar ve yaratıcılık için de birçok avantajı sunan NVIDIA GeForce RTX 30 serisi ile donatılan Excalibur laptoplar ile öğrenciler, birçok çalışma ve içerik oluşturmak için en iyi araca sahip oluyor.

Eğitimin giderek dijitalleşmesi, defter ve kalemin yerini güçlü laptopların almasını sağladı. Bu dönüşüme ayak uydurmak isteyen öğrencilerin ise çalışmalarını hızlandırması, online derslere katılarak sınıf arkadaşlarıyla sorunsuz bir şekilde iş birliği içerisinde olması gerekiyor.

Ödüllü ve dünyanın en hızlı GPU'larına, Max-Q teknolojilerine sahip ve NVIDIA Studio tarafından da desteklenen NVIDIA GeForce RTX 30 ekran kartı serisi de tam bu noktada öğrencilerin imdadına yetişiyor.

RTX 30 serisine sahip Excalibur laptoplarla öğrenciler, dersteki uygulamaları ve projeleri daha hızlı bitirmek için AI ile hızlandırılmış STEM (Fen/Matematik) uygulamalarına kolay erişim sağlıyorken, sanat, tasarım, yaratıcılık bölümlerinin öğrencileri de AI ile hızlandırılmış uygulamalarla daha hızlı iş akışına sahip olabiliyor ve çalışmalarında akıcı bir deneyim yaşayabiliyor.

Ayrıca RTX 30 serisine sahip Excalibur laptoplarla öğrenciler, NVIDIA'ya özel diğer ücretsiz uygulamalar olan NVIDIA Omniverse veya Canvas'a da kolaylıkla erişebiliyor.

- Oyunda en yüksek FPS ve en iyi görüntü kalitesi sunuluyor

Öğrencilerin birçoğu aynı zamanda iyi birer oyuncu. Durum böyleyken öğrenciler de kullandıkları laptoplardan en iyi ve hızlı oyun deneyimini bekliyor.

Hem derslerde hem de oyunda en iyiye ulaşmak için farklı platformlara yatırım yapmanın önüne geçen faktör ise RTX 30 serisine sahip çok amaçlı Excalibur laptoplar oluyor.

RTX 30 serisi ekran kartlarına sahip Excalibur laptoplar, DLSS teknolojisiyle öğrencilere en yüksek FPS ve en iyi görüntü kalitesini, Reflex teknolojisi ile en düşük gecikme süresini, Raytracing özelliği ile sinematik görselleri, GameReady sürücüleriyle en istikrarlı ve akıcı oyun deneyimini sunuyor.

Bu deneyimleri veya özellikleri diğer platformlarda mevcut halde bulamayan öğrencilerin RTX ile donatılan Excalibur laptoplarla hem geleceğe yatırım yapmalarının hem de çok amaçlı bir laptopa sahip olmalarının önü de açılıyor.

En yeni oyunları gerçekçi grafiklerle güçlendiren ve yaratıcı uygulamalara enerji veren NVIDIA GeForce RTX 30 serisine sahip Excalibur laptoplar ve "NVIDIA GeForce ile Okula Geri Dönüş" kampanyası hakkında daha fazla bilgiye https://www.casper.com.tr/kampanyalar/nvidia-geforce-ile-okula-geri-donus linki üzerinden ulaşılabiliyor.

