Nwakaeme transferinde çalım geldi! Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kapıyor...

Suudi Arabistan'ın Al Fayha takımında forma giyen Anthony Nwakeme Süper Lig'e geri dönüyor. Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTEDİ

Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, Nkoudou'nun performansından memnun kalmadığı gerekçesiyle Nwakaeme'nin transfer edilmesini istedi. Görüşmelere başlayan siyah-beyazlılara Trabzonspor'dan transfer çalımı geldi.

TRABZONSPOR BİTİRİYOR

Eski oyuncusu Nwakaeme ile direkt olarak görüşen bordo-mavililer, Dünya Kupası'nın ardından Nijeryalı oyuncuyla sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

