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Nwakaeme transferinde çalım geldi! Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kapıyor...

17.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'dan sezon başında ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer olan Nwakaeme mutsuz durumda. Takımın içinde bulunduğu kötü konum nedeniyle keyifsiz durumda olan Nwakaeme geri dönüyor. Nijeryalı yıldız için devreye giren kulüp yetkilileri transferi bitirmek üzere...

Nwakaeme transferinde çalım geldi! Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kapıyor...

Suudi Arabistan'ın Al Fayha takımında forma giyen Anthony Nwakeme Süper Lig'e geri dönüyor. Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTEDİ

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Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, Nkoudou'nun performansından memnun kalmadığı gerekçesiyle Nwakaeme'nin transfer edilmesini istedi. Görüşmelere başlayan siyah-beyazlılara Trabzonspor'dan transfer çalımı geldi.

TRABZONSPOR BİTİRİYOR

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Eski oyuncusu Nwakaeme ile direkt olarak görüşen bordo-mavililer, Dünya Kupası'nın ardından Nijeryalı oyuncuyla sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

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Trabzonspor beşiktaş nwakaeme

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