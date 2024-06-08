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Tarihi yayın öncesi Acun Ilıcalı'nın o sözleri sosyal medyada TT oldu! 'Canlı yayına çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.06.2024 21:48
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Fenerbahçe'deki seçim öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya gelecek. Yayın öncesi sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım ile ilgili söylediği sözler gündem oldu. Ilıcalı, "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim" demişti.

Tarihi yayın öncesi Acun Ilıcalı'nın o sözleri sosyal medyada TT oldu! 'Canlı yayına çıkarsa hiçbir şey bilmiyorum'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'a canlı yayın çağrısı yapmıştı. Yıldırım, Koç'un açıklamasına yanıt vererek canlı yayına çıkmayı kabul etti.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Yaşanan gelişmeler sonrasında Ali Koç'un listesinde bulunan Acun Ilıcalı'nın katıldığı canlı yayındaki bir açıklaması gündem oldu.

"GİREMEZ, KONUŞAMAZ Kİ..."

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorusuna yanıt veren Ilıcalı şu sözleri söylemişti:

"Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez zaten. Giremez, konuşamaz ki...Aziz Yıldırım, Ali Koç ile tartışmaya girsin, canlı yayına çıksın ben hiçbir şey bilemiyorum diyeceğim."

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