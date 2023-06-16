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O ilçe bayram tatilinde 500 bin kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor

16.06.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala Balıkesir’in Edremit ilçesi denizi, termal tesisleri ve Kazdağları ile yerli turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Farklı destinasyonlarda tatil imkanı sunan Edremit, tatil boyunca 500 bin tatilciyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Kara ve hava yolu imkanlarının artırılması ile bölgeye ilgi artarken; termal, deniz ve dağ turizmini ziyaretçilere sunabilen Edremit ilçesi Kazdağları’nın temiz ve kaliteli havası ile tercih nedeni oluyor. Büyükşehirlere ve Balkan ülkelerine yakınlığı ile de dikkatleri üzerine çeken Edremit ilçesindeki tesislerde bayram doluluk oranları yüzde 90’ları geçerken, ilçenin 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlaması bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Başkanı Fatih Ergün doluluk oranlarına dikkatleri çekerek, “Yüzde doksanlara yakın bir rezervasyon olduğundan bahsediliyor bölgemizle ilgili. Bunun bayram tatiline yaklaşan günlerde yüzde yüzlere ulaşacağını düşünüyoruz. Bölgemizle ilgili bu 9 günlük tatilin ekonomimize çok ciddi bir katkı sağlayacağı açıktır. Umarım hayırlısıyla güzel bir Kurban Bayramı atlatacağız” dedi.
Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ise, ilçenin bayram ve yaz sezonu için tüm hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, “9 günlük bayram tatili öncesi ve okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonumuzun hızlanması bekleniyor. Edremit bölgesi biliyorsunuz Kuzey Ege’nin incisi, Kaz Dağları’ndan oksijen, denizden gelen iyot kokusuyla, Edremit muhteşem bir turizm bölgesi. 3 T’nin de merkezi, 3T ne diyeceksiniz? 3T tarih, turizm, tarımın merkezi. Edremit’te 9 günlük bayram tatilinde nüfusun üç katına çıkması bekleniyor. Bütün tatilcileri bölgemize bekliyoruz. Onları ağırlamaktan da çok mutluyuz, neşeliyiz. Neşeli de bir tatil diliyorum kendilerine. Edremit bayram tatiline ve yaz sezonuna hazır” diye konuştu.

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