O ilçede hurda araçlar tek tek toplanıyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde atıl durumdaki tehlike saçan hurda araçlar tek tek kaldırılmaya başlandı.

Lüleburgaz’da kent genelinde atıl bir durumda bırakılmış ya da unutulmuş hurda araçları toplamak için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Kent genelindeki hurda araçları tek tek tespit eden Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araçları kaldırmak için kolları sıvadı. Zabıta, ilk olarak Köprübaşı Sanayi Sitesi’nde (Eski Sanayi) çalışma başlattı. Günün erken saatlerinde vinç ve çekici ile bölgeye giden ekipler, uzun süredir yerinden kımıldamadan duran araçları vinç yardımıyla kaldırarak yediemin depolarına götürdü. Ekipler, Eski Sanayi’deki çalışmalarını tamamladıktan sonra önce Yeni Sanayi’ye, ardından da kentin diğer bölgelerine geçecek.

Kent genelinde uzun yıllardır atıl şekilde bırakılan ya da unutulan araçlar, çevre kirliliğinin yanı sıra kötü amaçlı kişilerin uğrak noktası olduğu için tehlike saçıyor. Bulundukları mahallelerde suç yuvası haline gelen araçlar, belediye ekiplerince en kısa süre içinde tamamen kaldırılacak. Öte yandan plakası olduğu halde aracını atıl bir durumda bırakan kişiler de ceza ödemek zorunda kalacak. Uyarıları dikkate almayıp aracını bulunduğu yerden almayan sürücüler, aracı kaldırıldığı takdirde hem idari para cezası, hem çekici hem de yediemin otopark ücreti ödemek zorunda kalacak.

