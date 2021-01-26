O ilçede sevindiren haber, Covid-19 vakası kalmadı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı. Güzel haber, İmranlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Yaz aylarında Covid-19 vaka sayılarının arttığı Sivas’ta tedbirler sonuç vermeye başladı. Sivas’ın yaklaşık 8 Bin nüfuslu İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı. İmranlı Kaymakamlığı güzel haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

İmranlı Kaymakamlığı’nın söz konusu paylaşımında , “Teşekkürler İmranlı ! Covid-19 vakamız 0 ” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe Kaymakamı Hacı Kerim Meral, 21 Ocak’tan itibaren ilçede pozitif yeni vaka görülmediğini belirterek vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

