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O ilçede sevindiren haber, Covid-19 vakası kalmadı

26.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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O ilçede sevindiren haber, Covid-19 vakası kalmadı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı. Güzel haber, İmranlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.
Yaz aylarında Covid-19 vaka sayılarının arttığı Sivas’ta tedbirler sonuç vermeye başladı. Sivas’ın yaklaşık 8 Bin nüfuslu İmranlı ilçesinde Covid-19 vakası kalmadı. İmranlı Kaymakamlığı güzel haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
İmranlı Kaymakamlığı’nın söz konusu paylaşımında , “Teşekkürler İmranlı ! Covid-19 vakamız 0 ” ifadelerine yer verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe Kaymakamı Hacı Kerim Meral, 21 Ocak’tan itibaren ilçede pozitif yeni vaka görülmediğini belirterek vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

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