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O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programında kimler var? Yarışacak ünlü isimler belli olmaya başladı!

16.12.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, 31 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel bölümünde, gelenek olduğu gibi yine ünlü isimler sahne alacak. Çekimleri Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi'nde yapılacak olan yılbaşı bölümünde yarışacak ünlü isimler belli olmaya başladı.

O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programında kimler var? Yarışacak ünlü isimler belli olmaya başladı!

Jüri üyeliklerini Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yaptığı O Ses Türkiye, TV8'in yılbaşı ekranında özel bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimler yarışacak. Çekimleri 27 Aralık günü gerçekleştirilecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özelde sahneye çıkacak ünlü isimlerden bazıları belli oldu.

MESUT ÖZİL BOMBASI!

Acun Ilıcalı'nın da yakın arkadaşları olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in de yarışmada performans sergileyeceği iddia edildi.

ÜNLÜ OYUNCULAR SAHNEYE ÇIKACAK

Programın özel bölümünde ünlü televizyoncu Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın sahne alacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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