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O turistik beldeyi de sel vurdu...Çamur deryasına döndü

30.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Bursa ve çevre ilçelerinde iki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve ardına gelen sağanak yağmur bazı bölgelerde sel ve taşkınlara sebep oldu.

O turistik beldeyi de sel vurdu...Çamur deryasına döndü

Dün gece yağan şiddetli yağmur sonrası yaşanan sel Rumlardan kalma tarihi evleri ve kiliseleri ile ünlü Mudanya’nın Tirilye Mahallesinde zarara yol açtı.

Tirilye’nin altından geçen kanalın tıkanmasıyla sel suları cadde ve sokaklara taştı. Dağdan kopardağı taş ve tomrukları beraberinde getiren sel, yoldaki parkeleri de söküp ne varsa önüne katarak denize kadar ilerledi.

Gece geç saatlerden itibaren Tirilye’ye gelen Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast incelemelerde bulundular. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ sabahın erken saatlerinde bölgeye vidanjörlerini gönderip temizleme çalışmalarına başladı.

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