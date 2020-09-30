YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Oba Medresesi’nde restorasyon çalışmaları başladı

Oba Medresesi’nde restorasyon çalışmaları başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi, 14.

Alanya Belediyesi, 14. Yüzyıla ait Oba Medresesi’ni restorasyon karşılığında 29 yıl süreyle kiraladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Oba Medresesi’nde de restorasyon çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.
Alanya Belediyesi, Alanya sınırları içerisindeki kültür varlıklarının korunması için yapılan çalışmalar kapsamında yeni projeler üretmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Oba Medresesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 6 Şubat 2017 tarih ve 93 sayılı kararı ile restorasyon karşılığında 29 yıl süre ile Alanya Belediyesi tarafından kiralandı.
Alanya’daki Beylikler Dönemi mimarisine ait önemli anıtsal yapılardan birisi olan Oba Medresesi’ni ziyaret eden ve başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Tarihimizin önemli parçalarını yeniden canlandırmak ilçemize ve turizme kazandırmak adına Alanya Belediyesi olarak daha önce pek çok noktada olduğu gibi Oba Medresesi’nde de restorasyon çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve Alanya’nın kültür varlıkları arasındaki yerini yeniden almasını sağlayacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
İzmit’te içme suyu hatları deplase ediliyor
İzmit’te içme suyu hatları deplase ediliyor

Antalya Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:45
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Aykut Eczanesi
Muratpasa
Funda Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Sema Eczanesi
Muratpasa
Çalım Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
All-star Maçı Yabancıların
All-star Maçı Yabancıların
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.