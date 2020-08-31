OBB Dereli’de yara sarıyor

Giresun’un Dereli ilçesinde yemek, maske ve dezenfeksiyon ihtiyaçları Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Sel felaketinin meydana geldiği andan itibaren bölgeye 9 kişilik kurtarma ekibi, iş makineleri ve mobil mutfak tırını Dereli’ye gönderen Ordu Büyükşehir Belediyesi, diğer sosyal eksiklikleri de karşılıyor. Bölgede çalışma yapan ekiplerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere günde bin 500 kişiye yemek dağıtımı yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Daire Başkanlığı ekipleri, günde bin 500 kişiye dezenfeksiyon, 3 bin maske dağıtıyor. Ayrıca alanda bulunan tüm ekiplerin ateş ölçümleri de gerçekleştiriliyor.

