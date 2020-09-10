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OBB’de HAK-İŞ dönemi

ORDU HABERLERİ  | 10.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Ordu’da 1984 yılından bu yana Ordu Belediyesi ve ardından onun devamı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika olan Belediye-İş dönemi sona erdi.

OBB’de HAK-İŞ dönemi

Ordu’da 1984 yılından bu yana Ordu Belediyesi ve ardından onun devamı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika olan Belediye-İş dönemi sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika Hak-İş oldu.
40 yıl boyunca Ordu Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika olan Belediye-İş Sendikasından ayrılan işçilerin Hak-İş’e geçişleri sürüyor. Halen 1398 personelin 1200’ünün Hak-İş’e geçtiği OBB’de, ay sonu itibariyle yetkili sendikanın Hak-İş olması bekleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki işçilerin maaşlarından her ay 150-200 lira arasında aidat keserek her ay yaklaşık 150 bin lira gelir elde eden Belediye-İş Sendikası’nda Şube Başkanının 15 bin lira maaş aldığı, bu rakamın harcırahlarla 25 bin liraya kadar yükseldiği ortaya çıkmıştı.
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ise 10 bin lira maaş alırken maaş ve harcırahlar haricinde yılda 4 brüt maaş tutarında ikramiye, yılda iki defa 15’er günlük ücret tutarında giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramları için birer maaş tutarında bayram harçlığı, ayrıca yıllık izin harçlığı ile yolluk ve hizmet ödeneklerinden yararlandığı belirlenmişti.
Bu duruma tepki gösteren işçilerin Hak-İş’e geçişleri sürüyor.

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